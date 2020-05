Kreis Rottweil Coronavirus: Belegung in Helios-Klinik nimmt nicht ab

Nichtsdestotrotz beschäftige man sich an der Helios-Klinik schon seit vergangener Woche mit konkreten Konzepten, wie die ersten Schritte in Richtung eines Normalbetriebs aussehen können. Derzeit werde mit zwei getrennten Intensivstationen gearbeitet, die von zwei Teams betrieben werden – die COVID-Intensivstation von den Intensivfachkräften mit Unterstützung der Kollegen anderer Stationen sowie die "normale" Intensivstation von einem Team, das sich auch OP- und Anästhesiepflege rekrutiert.

"Sobald wir das OP-Programm erweitern, brauchen wir die OP- und Anästhesiepflege wieder im Operationssaal – und daraus ergibt sich automatisch eine reduzierte Bettenzahl für intensivpflichtige COVID-Patienten", erklärt Andrea Schmider.

Man habe weiterhin die Aufgabe, für COVID-Patienten Isolierbereiche zur Verfügung zu stellen, sowohl auf der Normal- als auch auf der Intensivstation. "Weiterhin müssen wir, wenn wieder mehr Patienten ins Haus kommen, alles tun, um möglichst keine unentdeckten Corona-positiven Patienten auf normalen Stationen zu behandeln. Parallel möchten wir nach und nach operative Patienten, die wir verschoben haben, wieder auf den OP-Plan nehmen –­ so schnell wie möglich. Wir arbeiten momentan detailliert an einem Konzept, wie wir diese Anforderungen erfüllen können", so die Sprecherin.

Viele Patienten waren zu Beginn der Pandemie mit der notwendig gewordenen Absage ihrer geplanten Operation konfrontiert worden. Wie viele elektiven OPs verschoben werden mussten, lässt sich laut Schmider nicht genau beziffern. Man sei jedoch bei den Patienten auf großes Verständnis gestoßen. "Einige Patienten hatten auch von sich aus abgesagt, als Anfang März klar wurde, dass erste Corona-Positive bei uns im Haus untergebracht sind."

Auslastung bei Ärzten ungleich verteilt

Und wie sieht es mit der personellen Auslastung insgesamt aus? Diese sei im Bereich der Pflege hoch, auch bedingt durch Krankheitsausfälle. Bei den ärztlichen Fachbereichen sei die Auslastung eher ungleich verteilt: Während die Chirurgen nicht ihre komplette Leistungsfähigkeit abrufen können, da geringe OP-Kapazitäten zur Verfügung stehen, seien die Ärzte im Bereich der konservativen – also nicht-operativen – Fächer, vor allem der Inneren Medizin sowie der Anästhesie und Intensivmedizin, natürlich durch die COVID-Patienten sehr viel stärker gefordert.

Besuch wird oft sehnlichst gewünscht

Keine Änderung in Sicht ist derzeit – verständlicherweise – beim Besuchsverbot. Dies werde weitgehend akzeptiert, berichtet Andrea Schmider, auch wenn sich viele Angehörige von Schwerkranken nichts sehnlicher als einen Besuch beim Patienten wünschen würden. Allerdings werde in der Helios-Klinik auch eine Ausnahme gemacht: "Dann nämlich, wenn ein Patient im Sterben liegt. Dann können Angehörige zu Besuch kommen und den Sterbenden begleiten", sagt die Sprecherin. Zudem dürfen in der Rottweiler Klinik weiterhin die Partner bei der Entbindung dabei sein. Das sei dem gesamten Team der Geburtshilfe sehr wichtig, ebenso, dass der Partner einmal pro Tag auf der Mutter-Kind-Station vorbeikommen kann.

Kleine, wichtige Schritte für die Betroffenen, die dennoch zeigen, dass die von Spahn geforderte "neue Normalität" an den Kliniken noch ein Stück weit entfernt ist.

Am Dienstag setzte sich der moderate Zuwachs an bestätigten Corona-Infektionen im Landkreis fort. Es wurden lediglich fünf neue Fälle gemeldet. Insgesamt sind damit bisher 631 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im Kreis sind die Frauen (323 Fälle) im Vergleich zu den Männern (308) leicht in der Überzahl. 326 Personen gelten als genesen. Diese Zahl wird vom Landratsamt nur noch wöchentlich aktualisiert, da die Genesenen vom Gesundheitsamt symptombezogen erfasst und nun direkt den einzelnen Gemeinden zugeordnet werden.