Kreis Rottweil Coronavirus: Am besten per Karte bezahlen

Geräte werden regelmäßig desinfiziert

Selbstbedienungsgeräte wie Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker könnten uneingeschränkt weitergenutzt werden. Die Selbstbedienungsgeräte würden regelmäßig desinfiziert.

Auch die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar sagt, die Bargeldversorgung sei gesichert. Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker stünden den Kunden wie gewohnt rund um die Uhr zur Verfügung. Um sich und andere bestmöglich zu schützen, empfiehlt die Bank, sich unter Telefon 07461/70 70 an sie zu wenden. Den Kunden werden digitale Alternativen wie das Online-Banking und die VR-BankingApp ans Herz gelegt. Damit könne man bequem von zu Hause aus Bankgeschäfte erledigen. Auch derVideoservice VR-SISy stehe in den VR-SISy-Filialen zur Verfügung. Sollten einzelne Filialen vorübergehend geschlossen werden, blieben die Selbstbedienungsbereiche geöffnet. Die Bargeldversorgung werde durch spezialisierte Dienstleiter ausgeführt und ohne Einschränkungen sichergestellt.

Dasselbe Stimmungsbild gibt es von der Volksbank Rottweil. Christian Bühl, der für die interne Organisation verantwortlich ist, führt darüber hinaus aus, dass die Bank Hygienevorschriften erlassen habe. Demnach würden Automaten, Türklinken und Flächen täglich gereinigt und mehrmals desinfiziert. Auch gelte im Schalterbereich der Zwei-Meter-Abstand. Am besten sei es, man nutze Onlinebanking, nutze die Kartenzahlung und lasse die Finger vom Bargeld. Auch darauf könnten sich Viren übertragen. Was den Bargeldverkehr anbelangt, so würden die Automaten wie sonst auch bestückt. Einen erhöhten Bedarf gebe es nicht, so Bühl. Die 17 Filialen seien größtenteils mit Automaten zu Ein- und Auszahlungen ausgestattet. Diese sollten in Anspruch genommen werden, empfiehlt Bühl. Auch so könne man dazu beitragen, dass sich das Coronavirus nicht verstärkt ausbreitet.

Kunde ist via Bildschirm mit Mitarbeiter verbunden

"Die Einrichtung unseres VR-SISy-Terminals (Serviceberatung über Videotelefonie) hat sich unter den derzeitigen Voraussetzungen doppelt gelohnt", sagt Markus Hezel, Vorstand der Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen. Bei diesem Terminal ist der Bankkunde via Bildschirm mit dem Mitarbeiter verbunden – eine Ansteckung mit dem Coronavirus ist also ausgeschlossen. In der Hardter Filiale wurden bislang noch zwei Stunden Beratung am Schalter angeboten, diese seien aber vorsorglich fürs Erste gestrichen worden, da die Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 Metern zu den Kunden schwierig sei, sagt Hezel.

Persönliche Beratungstermine seien möglich, allerdings gebe es hier bei den Kunden derzeit logischerweise eine große Zurückhaltung. Telefonische Beratung sei ebenfalls möglich. Für Firmenkunden habe man die Kapazitäten gar aufgestockt.

Einige Mitarbeiter seien derzeit im Homeoffice tätig, um die Gefahr einer Ansteckung so gering wie möglich zu haben. Zudem wurden die Mitarbeiter auf die drei Filialen verteilt. Schulungen wurden abgesagt. Auch in Sachen Bargeld verlaufe alles geregelt, die Abhebungen seien im normalen Bereich, so der Vorstand. Aus hygienischen Gründen empfiehlt Hezel derzeit ohnehin die Zahlung per EC-Karte.