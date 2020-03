Kreis Rottweil Coronavirus: 1400 Mitarbeiter in Alarmbereitschaft

Entsprechend dem Pandemieplan des Landes Baden-Württemberg würde derzeit alles daran gesetzt, Kontakte zu reduzieren, Verhaltensregeln umzusetzen, Schutzkleidung bereitzustellen und Desinfektionsmaßnahmen zu ergreifen. Zudem konzentriere sich das VvPH auf den Schutz besonderer Risikogruppen.

Besuche sind untersagt

Der Besuch auf den Stationen des VvPH sei bis auf Weiteres nicht mehr möglich. Nur in absoluten Ausnahmenfällen und nach vorheriger telefonischer Rücksprache auf den Stationen könnten Ausnahmen zugelassen werden.

Dienstreisen, das Gerontopsychiatrische Symposium, Fort- und Weiterbildungen und interne Veranstaltungen wurden abgesagt. Auch die Cafeteria des VvPH bleibt bis auf Weiteres für externe Gäste, Besucher, Patienten sowie Heimbewohner geschlossen.

Termine in den Ambulanzen der Klinik werden abgesagt beziehunsgweise verschoben. Die Psychiatrische Institutsambulanz, vergleichbar mit einer niedergelassenen Praxis bleibt geöffnet, der persönliche Kontakt wird aber auf ein Minimum reduziert. Es gebe primär Telefonkontakte.

Einen Appell richtet Brobeil indes auch an die Bevölkerung. "Viele nehmen die Infektionsgefahr nicht richtig ernst, weil es noch an der persönlichen Betroffenheit fehlt." Dies könne sich aber schnell ändern. "Reduzieren Sie die sozialen Kontakte auf ein Minimum und bleiben Sie nach Möglichkeit zu Hause. Nehmen Sie die Lage ernst, denn diese wird sich in den nächsten Tagen deutlich zuspitzen", appelliert Brobeil, der auch Stellvertretender Vorsitzender der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft und Mitglied im Landes-Krankenhausausschusses ist.

Behandlung ist bislang gesichert

Die Behandlung der stationären und teilstationären Patienten sei bisher gesichert. Stationäre und teilstationäre Behandlungen würden derzeit nur in geringen Umfang verschoben.

Mit der personellen Situation gebe es derzeit noch keine Probleme, sagt Rainer Pfautsch. Probleme bereite den Mitarbeitern jedoch die Schließung der Schulen und Kitas, da für die Inanspruchnahme der Notbetreuung immer beide Elternteile in der kritischen Infrastruktur arbeiten müssen.

Falls ein Personalengpass entstehe, gebe es einen Notfallplan, um die Versorgung der akuten Patienten sowie der besonders schützenswerten Bereiche mit älteren Patienten und Heimbewohnern zu gewährleisten.

Pfautsch betont angesichts der Corona-Krise, dass das VvPH als psychiatrische Fachklinik nicht für eine intensivmedizinische Versorgung mit Beatmung vorgesehen ist.

Zum Vinzenz von Paul Hospital gehören die Fachklinik für Psychiatrie und Neurologie, die Vinzenz-Werkstätten, das Luisenheim und das Spital am Nägelesgraben in Rottweil, die Tageskliniken in den umliegenden Landkreisen sowie die ambulanten Dienste mit insgesamt 1400 Mitarbeitern. Das Versorgungsgebiet umfasst mehr als 600 000 Einwohner in vier Landkreisen.