Kreis Rottweil Coronakrise: Viele sind finanziell am Limit

Beratung wurde auch wegen gerichtlicher Vollstreckungsschutzanträge bezüglich eingehender Corona-Soforthilfen auf Pfändungsschutzkonten nachgefragt", führt Reich aus.

Telefonisch oder persönlich

Die meisten Bürger hätten sich telefonisch und per E-Mail Auskunft geholt - vor allem im Frühjahr, als die persönliche Beratung in Präsenzterminen stark eingeschränkt gewesen sei. "Mittlerweile werden wieder vermehrt persönliche Beratungstermine unter Beachtung der Hygienevorschriften durchgeführt."

Die Zielgruppe der Schuldnerberatungsstelle hat sich laut Reich durch die Coronakrise grundsätzlich nicht verändert. Die Beratungsstelle gibt nach wie vor Hilfestellung bei Ver- oder Überschuldungssituationen für Bürger des gesamten Landkreises und bietet auch Insolvenz­beratung an. "Selbstständige werden mit Ausnahme von Kleingewerbetreibenden nicht beraten", hebt Reich hervor.

Oft über Jahre begleitet

Ursachen für eine Überschuldungssituation seien unter anderem Arbeitslosigkeit, Einkommensschwankungen, höhere unerwartete Ausgaben, verlockende Finanzierungsangebote, unvorhersehbare kritische Lebensereignisse wie Scheidung, Unfall oder Krankheit. Auch die Überschätzung der eigenen Möglichkeiten, Suchtprobleme oder ein übersteigertes Konsumverhalten würden eine Rolle spielen.

Die Schuldnerberatungsstelle gebe "psychosoziale und haushaltswirtschaftliche Hilfestellung", es erfolge "eine Analyse der wirtschaftlichen Situation sowie ein gemeinsames Erarbeiten von Lösungswegen", schildert Reich.

So werden die Betroffenen in Finanz- und Rechtsfragen beraten, über Kredite aufgeklärt. Oft suche man gemeinsam nach Einsparmöglichkeiten und finanziellen Ressourcen. Bei Bedarf finden auch Maßnahmen in Kooperation mit der Suchtberatung und der sozialen Lebensberatung statt.

"Die Beratungsintensität und der Beratungsverlauf richten sich nach den Bedürfnissen des Einzelfalls", erklärt Reich. In der Regel handle es sich um einen lang andauernden Prozess, bei dem die Betroffenen oft über Monate oder Jahre begleitet und unterstützt werden.

"Neben der individuellen Beratung und Einzelfallhilfe bietet die Schuldnerberatungsstelle pädagogisch-präventive Hilfe durch Öffentlichkeitsarbeit", sagt die Leiterin der Beratungsstelle. Konkret geht es hier um Vorträge für Betroffene, an Schulen oder in anderen Bildungseinrichtungen sowie Flyer mit Informationen zum Thema. Ziel sei das Hinführen zu bedarfsorientiertem Konsumverhalten und zur Vermeidung von Schulden.

"Die Beratung bei der Schuldnerberatungsstelle ist kostenlos. Es gelten die Grundsätze Vertrauen und Verschwiegenheit, Freiwilligkeit, Ganzheitlichkeit, Eigenverantwortlichkeit, Hilfe zur Selbsthilfe sowie Nachvollziehbarkeit und Nachhaltigkeit", betont Reich.