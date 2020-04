Kreis Rottweil Corona-Zahlen in Sulz steigen an

Auffällig ist in der Statistik die Entwicklung in Sulz: Die Corona-Zahlen in der Stadt am Neckar haben einen Sprung nach oben gemacht. Waren es am Freitag noch 36 bestätigte Fälle, sind inzwischen schon 57 Fälle registriert.

Sulz hat damit sowohl in absoluten Zahlen als auch, was die Zahl der Infizierten pro 1000 Einwohner –­ nämlich 4,61 – angeht, die anderen Städte und Gemeinden überholt. Dahinter folgen Vöhringen mit 4,37 Infizierten pro 1000 Einwohner und Bösingen mit 4,22 Fällen pro 1000 Einwohner.