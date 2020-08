Kreis Rottweil Corona: Wieder Dynamik im Landkreis

Wochenlang schien das Coronavirus im Kreis so gut wie ausgerottet - zumindest was die offizielle Statistik angeht. Teilweise gab es über eine Woche lang keine bestätigten Neuinfektionen und maximal einen akut am Virus Erkrankten. Jetzt ist eine neue Dynamik zu beobachten: Innerhalb weniger Tage stieg die Zahl der COVID-19-Erkrankungen auf sechs, Städte und Gemeinden wie Schramberg und Epfendorf, die lange nicht mehr in der Statistik auftauchten, sind wieder betroffen.

"Bei den dem Gesundheitsamt Rottweil gemeldeten Fällen der vergangenen Tage handelt es sich meist um Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Neben Einzelreisenden waren zuletzt auch Personen betroffen, die zusammen in Gruppen verreist waren", heißt es auf unsere Nachfrage. Auch wenn die Lage im Kreis Rottweil mit Blick auf den bundesweiten Zuwachs derzeit noch "vergleichsweise günstig" sei, so bewertet es das Gesundheitsamt doch als "auffallend", dass die zuletzt gemeldeten Fälle fast ausnahmslos in Verbindung mit Reiserückkehrern stehen. "Eine weitere Zunahme der Meldezahlen muss angesichts der noch zu erwartenden Urlauberrückreisewellen und bei erhöhter Testaktivität befürchtet werden", lautet die Prognose.