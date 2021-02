Kreis Rottweil Corona-Lage in Helios-Klinik stabilisiert sich

Die Lage an der Helios-Klinik in Rottweil ist stabil. Am Samstag sind weitere Testergebnisse bekannt geworden. Darunter war kein positiver Befund. Am Montag sollen die restlichen 35 Mitarbeiter, zumeist aus der Verwaltung, abgestrichen werden. Die Stiftung St. Franziskus teilt mit, dass die Infektionszahlen in den Heimen deutlich zurückgehen.