Kreis Rottweil Corona-Krise: Erweiterte Kinderbetreuung erst später

Nicht jeder Elternwunsch kann erfüllt werden

Punkt eins ist, dass ab dem kommenden Montag die erweiterte Betreuung in den Einrichtungen der Kommunen im Kreis nicht flächendeckend umgesetzt werden könne. Kreisweit werde das erst ab dem 25. Mai möglich sei. Man benötige mehr Zeit, auch um Hygienekonzepte zu erarbeiten.

Zudem, Punkt zwei, werde es auch so sein, dass nicht jeder Elternwunsch erfüllt werden könne. Es werde Kinder geben, die nicht betreut werden könnten. Denn bereits jetzt, das betont Bürgermeister Ruf, werde in manchen Kindergärten mit der Notbetreuung die Kapazitätsgrenze erreicht. Diese besagt, es dürften maximal 50 Prozent der bisherigen Kinder in Obhut genommen werden.

Nicht nur bei den Bürgern, auch bei den Bürgermeistern hat sich etwas angestaut in den vergangenen Tagen und Wochen. Dass in einer außergewöhnlichen Krise wie der Corona-Pandemie kurzfristig mit Verordnungen reagiert werden müsse, hätten die Bürgermeister im Kreis nachvollziehen können und versucht, sie bestmöglich umzusetzen. Außergewöhnliche Zeiten erforderten außergewöhnliche Maßnahmen, sagt Schumacher. Doch nun, (nicht nur) in der Frage der Kinderbetreuung, hätte man sich mehr Unterstützung erhofft. Es zeige sich, dass der Lockdown besser zu bewältigen war, als das schrittweise Wiederöffnen. Über die Rückführung in die Normalität habe sich die Landesregierung zu wenig Gedanken gemacht, so die grundsätzliche Kritik.

Eltern zahlen für März und April keine Gebühr

Den Bürgermeistern fehlt es an einem Konzept. Sie vermissen eine enge Abstimmung mit den Kommunen. Vor Ort, in den Städten und Gemeinden, das wird in den Äußerungen Schumachers und Rufs unserer Zeitung gegenüber zum Ausdruck gebracht, müssten die Verordnungen in konkrete Schritt umgesetzt werden. Und jetzt, das stößt beiden sauer auf, heiße es etwa aus dem Kultusministerium, die Kommunen sollten selbst schauen, wie sie mit dem Aufwuchs der Kinderbetreuung zurecht kämen – nachdem sich das Ressort nicht mehr gerührt habe.

Eine weitere Botschaft aus dem Gespräch mit unserer Zeitung lautet: Die Gebühren für die Monate März und April würden den Eltern erlassen. Das kostet die Kommunen viel Geld. Dunningen kann diesen Ausfall durch die Soforthilfe des Landes ausgleichen.

Im Falle Rottweils dürfte das nicht ausreichen. Die Stadt erwartet 320 000 Euro an Soforthilfe. Dem gegenüber stehen monatliche Gebühren für Kinderbetreuung, Musikschule und Volkshochschule von 207 000 Euro. Laut Ruf werde der Gemeinderat in der Sitzung in der kommenden Woche darüber beraten.