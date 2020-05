Kreis Rottweil Corona-Krise: Besuche in Kliniken müssen noch warten

"Wir müssen Schritt für Schritt die abgesagten Operationen wieder ermöglichen. Das schaffen wir nur, wenn wir weiterhin konsequent darauf achten, dass es keine unkontrollierte Einstreuung des SARS-CoV2-Virus in unser Haus gibt", sagt Cornelia Koch, Geschäftsführerin der Helios Klinik Rottweil. Die Ausnahmen, dass Schwangere zur Geburt des Kindes den Partner mitbringen dürfen und Sterbende von Angehörigen begleitet werden können, gelten aber weiterhin. "Dieser menschliche Aspekt ist uns enorm wichtig", so Koch.

Der Krisenstab des Rottweiler Krankenhauses hatte die Entscheidung am Donnerstag einstimmig getroffen. "Wir haben uns dabei von der aktuellen Situation in unserem Einzugsgebiet leiten lassen", so Koch. Der Blick in die Region zeige, dass die Lage durchaus Risikopotenzial berge. Der Zollernalbkreis ist bei den Corona-Neuinfektionen und den Todesfällen relativ zur Einwohnerzahl der am zweitstärksten betroffene Kreis in Baden-Württemberg.