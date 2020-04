Kreis Rottweil Corona-Infizierte meist im mittleren Alter

Der weitaus größte Teil der am Coronavirus Erkrankten liegt in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen, hier sind es 245. Bei den 15- bis 34-Jährigen weist die Statistik für den Kreis Rottweil 133 Fälle auf. Überschaubar ist die Zahl der Infizierten bei den Jüngeren: Zwischen fünf und 14 Jahren wurden bislang ein Junge und ein Mädchen als erkrankt registriert, bei den Kleinsten zwischen Null und vier Jahren wurde das Coronavirus bei fünf Mädchen und einem Jungen nachgewiesen. Eine aktuelle Übersichtskarte des Landkreises gibt es unter diesem Link.

Am Montag wurden im Landkreis Rottweil vier weitere Corona-Fälle bestätigt. Insgesamt wurden damit bislang 533 Personen positiv getestet (258 Männer, 275 Frauen), 275 davon sind laut Landratsamt schon wieder genesen. Damit sind aktuell rund 250 Personen akut mit dem Coronavirus infiziert. Beim elften Todesfall handelt es sich um eine Frau Anfang 80.

Fünf Patienten auf Intensivstation

In der Helios-Klinik tut man derweil alles, um eine gewisse Kapazität an Beatmungsplätzen auf der Intensivstation für schwer erkrankte Patienten bereitzuhalten. Derzeit liegen elf Corona-Patienten auf der normalen Isolierstation und fünf Patienten auf der Intensiv-Station, vier davon müssen beatmet werden, erklärt Klinik-Sprecherin Andrea Schmider auf Nachfrage. Theoretisch stünden zwar zehn Beatmungsplätze zur Verfügung, diese setzen aber auch hohen Personaleinsatz voraus. "Wir wollen diese Plätze nach Möglichkeit nicht vollmachen", so Schmider. Sollten es mehr Beatmungspatienten werde, werde man mit Verlegungen reagieren. In den vergangenen Tagen sei dies nicht nötig gewesen. Man wisse aber nie, wie sich die Situation entwickelt – nicht zuletzt mit Blick auf die betroffenen älteren Menschen in Sulz oder auch das zurückliegende Osterfest.