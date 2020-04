Kreis Rottweil Corona-Fallzahlen geben verzerrtes Bild ab

Keine Gesamtzahl zu Tests

Auch über die Gesamtzahl der Tests im Kreis gibt es auf Nachfrage nach wie vor keine klare Aussage, weil die Zahlen im Kreis Rottweil – man darf sich darüber wundern – scheinbar nicht zentral zusammenlaufen. "Wie viele Tests insgesamt täglich vorgenommen werden, diese Daten liegen mir nicht vor", sagt Landratsamts-Sprecherin Brigitte Stein.

Testungen werden in der von der Kassenärztlichen Vereinigung betriebenen Fieberambulanz mit Testzentrum sowie zwei weiteren – von niedergelassenen Ärzten in Eigenregie – betriebenen Schwerpunktambulanzen vorgenommen. Außerdem nehmen auch Hausärzte und die Krankenhäuser Testungen vor, so die Sprecherin.

Seit Betrieb des Fieberzentrums gab es von dort keine Zahlen. Im Schwarzwald-Baar-Kreis werden diese Zahlen dagegen ebenfalls vom Landratsamt veröffentlicht.

Konkretes gibt es lediglich zum Testzentrum: Hier seien zuletzt etwa 20 bis 30 Tests pro Tag durchgeführt worden, hinzu kommen dann die Tests der Corona-Ambulanzen, der Kliniken, der Betriebs- und der Hausärzte. Anzahl: unklar.

Abstriche in 13 Heimen

Das Gesundheitsamt selbst teste punktuell auch die Alten-/Pflegeheime. In den letzten 14 Tagen habe ein mobiles Testteam in bislang 13 Heimen rund 950 Abstriche vorgenommen, weitere stehen an.

Masken weiter rares Gut

Masken seien insbesondere im medizinischen und pflegerischen Bereich noch rares Gut, so das Landratsamt auf Nachfrage zur aktuellen Situation. Die Versorgung habe sich durch die Unterstützung von Bund und Land inzwischen aber leicht entspannt. Der Landkreis habe zuletzt drei Lieferungen mit mehr als 5000 FFP2-Masken und knapp 90 000 MNS-Masken und weiteren Schutzmaterialien erhalten, die in den nächsten Tagen verteilt werden.

Die Anfragen über das Bürgertelefon seien deutlich zurückgegangen und bewegen sich zwischen 40 bis 50 Anrufe pro Tag. Die Anfragen seien im Vergleich zum Anfang "spezifizierter und nicht mehr so allgemein".

Zwei neue Todesfälle

Am Dienstag meldete das Landratsamt insgesamt 602 positiv getestete Personen (289 Männer, 313 Frauen), 370 davon seien schon wieder genesen. Im Zusammenhang mit einer COVID-19-Infektion gibt es zwei neue Todesfälle und damit 17 im Kreis. Zwei Frauen im Alter von rund 90 Jahren sind verstorben.