Kreis Rottweil Cornavirus: Jetzt sind es plötzlich 36 Fälle

Im Landkreis Rottweil wurden seit Samstag, 21. März, weitere 19 Coronavirus-Fälle bestätigt, teilt das Landratsamt mit. Folgende Verteilung auf die einzelnen Tage gibt es: Am 21. März drei neue Fälle, am 22. März zwei zwei, am 23. März sechs, am 24. März acht neue Fälle.