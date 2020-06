Kreis Rottweil Chefarzt der Frauenklinik verlässt Helios-Klinik

Kaufhold hatte Ende 2017 die Stelle übernommen. Er war zuvor Oberarzt in Ludwigsburg gewesen. Jetzt zieht es ihn in die Nähe seiner Heimat zurück. Kaufhold übernimmt ab Juli eine große gynäkologische Praxis in Brackenheim (Kreis Heilbronn). Vor Kaufhold hatte am Rottweiler Krankenhaus Gerhard Bratzke annähernd drei Jahrzehnte die Frauenklinik geleitet.