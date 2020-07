Kreis Rottweil Bundestagswahl 2021: Annette Reif überzeugt die Grünen

Drei Kandidatinnen

Der neu gewählte Spaichinger Schultes Markus Hugger hatte die Stadthalle wieder für politische Veranstaltungen geöffnet. In seinem Grußwort suchte der CDU-Fraktionschef im Kreistag den Schulterschluss mit der Ökopartei. Hugger outete sich allerdings nicht als Freund der E-Mobilität, sondern setzt seine Hoffnungen auf die Wasserstoffenergie, die mit Hilfe von Solar- und Windkraftanlagen nachhaltig gewonnen werden sollte. Das Daimler-Testzentrum an seinem vorigen Wirkungsort Immendingen sei zwar wegen den Bedenken des Naturschutzes kontrovers diskutiert worden, doch seiner Meinung nach bräuchte man auch künftig eine global funktionierende Mobilität. Gerade für die heimische Industrie könnten von von Wasserstoff angetriebenen Fahrzeugen gute Perspektiven ausgehen, merkte Hugger an.