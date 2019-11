Kreis Rottweil Betrüger geben sich als Feuerwehrleute aus

"Achtung!", steht in fett und rot über einem Post auf der Facebookseite der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf. Darin geht es um falsche Feuerwehrleute, die versuchen, sich Zutritt zu Häusern zu verschaffen. Sie geben an, Rauchmelder kontrollieren zu müssen. Die echte Feuerwehr warnt: "Hierbei handelt es sich nicht um Angehörige der Feuerwehr, da wir keine Rauchmelderkontrollen in privaten Gebäuden durchführen! Lassen sie diese Personen auf keinen Fall in ihre Wohnung! Die Polizei ist bereits informiert!".