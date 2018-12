Kreis Rottweil Beim Abfall besteht weiter Handlungsbedarf

Sicher fest steht: Die Alba Süd GmbH & Co. KG mit ihren Standorten in Dunningen und Zimmern bleibt trotz europaweiter Ausschreibungen weiterhin die erste Adresse für Entsorgungsleistungen im Rottweiler Kreisgebiet. Dass nach den im Kreisgebiet immer wieder auftretenden Abfuhrproblemen nicht nur im Kleingedruckten der neuen Verträge mit dem Entsorger zur Pflichterfüllung noch eindeutiger als bisher formuliert ist, dürfte sich von selbst verstehen. Andererseits weiß man bei der Abfallwirtschaft des Kreises Rottweil auch nur zu gut, dass das Gewerbe in ganz Deutschland mit einer großen Personalproblematik zu kämpfen hat und deshalb im operativen Geschäft immer wieder in die Bredouille gerät.

Wie mehrfach berichtet, ist die Voraussetzung für den Einstieg in die neue Abfallentsorgungs-Systematik die Ausstattung der Haushalte mit neuen Rest- und Bioabfallbehältern inklusive Transpondern (Funk-Kommunikationsgeräte, die Signale aufnehmen und weiterleiten). Dieser Auftrag wurde jetzt für 1,4 Millionen Euro an die Firma Fritz Schäfer GmbH in Neunkirchen/Siegerland vergeben.

Der Spezialist für Materialfluss und Abfalltechnik soll demnach ab Oktober 2019 den Austausch von 45 000 Restmülltonnen und 23 000 Biotonnen möglich machen.

Zu der ab diesem Zeitpunkt Einzug haltenden "Cleveren Tonne" – der Müllbehälter zählt mit, wie oft er geleert wird – soll bereits ab dem Frühjahr 2019 genau informiert werden. In der künftigen Grundgebühr sind zwölf Leerungen pro Jahr beim Restmüll und 26 Leerungen beim Biomüll enthalten, wobei beim Biomüll zusätzlich zehn Sommerleerungen für Gebühren je Leerung von 1,54 Euro (60 Liter), 3,08 Euro (120 l) und 6,16 Euro (240 l) angeboten werden sollen.

Die auf Gesamtkosten von knapp zehn Millionen Euro (7,135 Millionen Euro für Hausmüll; 1,54 Millionen Bioabfall; eine Million für Einrichtungen; 154 000 Selbstanlieferer) basierende vorläufige Gebührenkalkulation ergibt beim Hausmüll eine Gesamtgebühr mit zwölf Mindestleerungen von 87,33 Euro (60 Liter), 165,64 Euro (120 l), 313,24 Euro (240 l) und 1352,84 Euro (1100 l). Für zusätzliche Abholungen sind je nach Behältergröße pro Leerung 3,52, 7,04, 14,08 oder 64,52 Euro zu berappen. Bei den Bioabfällen soll der Jahresobolus 40,04, 80,08 oder 160,16 Euro für die Behältnisse zwischen 60 und 240 Liter betragen. Die Leerungsgebühr ab der 27. Abholung ist mit 1,54, 3,08 beziehungsweise 6,16 Euro veranschlagt. Die Gebühr für die Entsorgung hausmüllähnlicher gewerblicher Siedlungsabfälle soll etwa halb so hoch wie die Hausmüllgebühren liegen.

Einstimmig vergeben wurden vom Kreistag jetzt in nichtöffentlicher Sitzung auch die Annahme von Grüngut mit Pressmüllfahrzeugen, die Annahme von Grüngut an 25 saisonalen Annahmestellen sowie ganzjährig auf der Deponie Bochingen inklusive Verwertung des Grünguts an die Alba Süd zu mengenabhängigen Jahreskosten von 1,4 Millionen Euro. Zum weiterhin beabsichtigten Betrieb einer Grüngutannahmestelle in Zimmern mit Grüngutverwertung durch Alba soll es indes weitere Verhandlungen geben, bei denen es vor allem um die Preisgestaltung gehen dürfte.

Die Sammlung von Rest- und Bioabfall (inklusive Behälterverteilung, Behälteränderungsdienst und -bestandspflege), die Sammlung und der Transport von Altpapier, Sammlung und der Transport von Sperrmüll, Altholz, Altmetall, Elektrogeräten und die Verwertung von Altholz soll ebenfalls im Beritt von Alba Süd angesiedelt bleiben. Dies "zu einem mengenabhängigen Jahresentgelt von 4,2 Millionen Euro".