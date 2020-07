Kreis Rottweil B 14: Hauptverkehrsachse ab 30. Juli dicht

Die Bundesstraße muss in dieser Zeit voll gesperrt werden, wird mitgeteilt. Nicht gesperrt wird die Ausfahrt nach Neufra bzw. Wellendingen. Der Verkehr aus Richtung Balingen (B 27) und Dunningen (B 462) wird über die A 81 umgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Tuttlingen (B 14) wird über Wellendingen nach Balingen geführt. Der aus Richtung Villingen-Schwenningen (B 27) kommende Verkehr wird sowohl in Richtung Tuttlingen als auch in Richtung Balingen über die A 81 umgeleitet, die Durchfahrt von der B 27 auf die Saline in Rottweil bleibt weiterhin frei.