Kreis Rottweil Ausflug auf A 81 endet für Schildkröte tödlich

Laut Angaben der Polizei meldeten mehrere Autofahrer am Sonntagabend eine Schildkröte auf der Autobahn 81 bei Rottweil. Als die Beamten an der besagten Stelle eintrafen, mussten sie feststellen, dass das in die Irre geleitete Tier den Ausflug leider nicht überlebt hatte - sie lag tot auf dem Standstreifen.