Kreis Rottweil Aus Corona-Angst nicht in Notaufnahme?

Rückgang von Behandlungen um 40 Prozent

Andrea Schmider, Sprecherin der Helios-Klinik in Rottweil, kann die Entwicklung bestätigen: Aufgrund der Anfrage des Schwarzwälder Bote habe man sich die Zahlen der Zentralen Notfallambulanz (ZNA) genau angeschaut. Fazit: es ist ein Rückgang von Behandlungen von satten 40 Prozent zu verzeichnen.

"Wir haben im Januar und Februar jeweils rund 1500 Notfälle in unserer ZNA behandelt – sowohl solche, die wir dann stationär aufgenommen haben, als auch solche, die nach der Behandlung wieder nach Hause gehen konnten", berichtet Schmider. "Schon im März zeichnete sich der Trend ab, dass weniger Patienten in unsere Notaufnahme kommen – wir hatten etwa 300 Fälle weniger."

Sie erinnert daran, dass das Besuchsverbot in der Klinik aufgrund der Coronakrise am 16. März angekündigt und am 17. März konsequent umgesetzt wurde. Ein Signal für die Menschen, am besten überhaupt nicht mehr in Krankenhausnähe zu kommen?

"Bis Ende vergangener Woche seien haben wir im April rund knapp 600 Patienten in der Notaufnahme behandelt – rechnet man diese Zahl hoch, so kommt man auf einen Rückgang bei den Notfällen von rund 40 Prozent", bilanziert Schmider. Dieser Rückgang verteile sich recht gleichmäßig über die stationären und ambulanten Fälle.

Angst könnte Rolle spielen

Wie sich dies begründen lässt, darüber könne nur spekuliert werden. "Die Angst, sich im Krankenhaus zu infizieren, weil hier COVID-19-Patienten untergebracht sind, könnte durchaus eine Rolle spielen", sagt die Sprecherin. Dabei sei diese Angst unbegründet, betont sie: "Die Corona-positiven Patienten sind in einer isolierten Station untergebracht und werden nicht über die Notaufnahme, sondern durch einen separaten Eingang in unser Haus gebracht. Alle Patienten, die bei uns warten, bekommen einen Mund-Nasen-Schutz, um eine möglichst hohe Schutzbarriere aufzubauen, und im Wartebereich ist ausreichend Platz, um Abstand zu halten. Es besteht also keinerlei erhöhte Ansteckungsgefahr für Patienten, die als Notfall zu uns kommen."

Deshalb sei es wichtig, im Notfall keinesfalls zu zögern, betont Andrea Schmider. "Wer eine ernsthafte Erkrankung oder Verletzung hat, benötigt adäquate medizinische Versorgung. Die Notaufnahme unserer Klinik ist rund um die Uhr die erste Anlaufstelle für alle akut erkrankten Patienten."