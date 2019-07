Kreis Rottweil Aufzug am Bahnhof wird früher repariert

Eine Frau mit Gehbehinderung hatte die Auskunft erhalten, dass der Aufzug an Gleis 1 wegen eines fehlenden Ersatzteils erst Ende Juli wieder in Gang gebracht werden könne. Am Freitagnachmittag erreichte uns ein Anruf der Deutschen Bahn. Man habe das Ersatzteil nach dem Ausfall des Aufzugs am 21. Juni umgehend bestellt und erwarte dies nun doch zeitnah.

Die Reparatur sei für diese Woche anvisiert. An Gleis drei sei der Aufzug kurzfristig wegen Wassereintritts ausgefallen, dieser Schaden habe zügig behoben werden können, so der Sprecher.