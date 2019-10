Kreis Rottweil Aufnahmestopp in Helios-Klinik: Lage nicht so schlimm

Der vorübergehende Aufnahmestopp der Helios-Klinik in Rottweil hatte in der Landespolitik ein Nachspiel. Der Rottweiler FDP-Landtagsabgeordnete Daniel Karrais stellte eine Kleine Anfrage an die Landesregierung. Er wollte wissen, wie oft so etwas vorkommt und wie die Situation in den Häusern in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg in Sachen Rettungsdienst in den vergangenen vier Jahren aussah.