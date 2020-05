Kreis Rottweil Auf A 81 blitzt es alle fünf Minuten

12.303 Verstöße festgestellt

In diesem Zeitraum wurden 12.303 Verstöße erfasst. Knapp 150.000 Fahrzeuge fuhren an der Stelle vorbei. Damit wurden also etwas mehr als acht Prozent aller Fahrer aufgrund von erhöhter Geschwindigkeit beanstandet. Auf die Zeit gerechnet, die der Anhänger aktiv war, hat es im Schnitt alle fünf Minuten geblitzt.