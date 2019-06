Kreis Rottweil Asylbewerber aus 33 Nationen im Kreis

Gemeinschaftsunterkünfte sollen nun zunehmend abgebaut werden. Das fordert das Land angesichts der seit 2017 rückläufigen Flüchtlingszugangszahlen. Die volle Erstattung der Liegenschaftskosten sei nur bei einer Auslastungsquote der Gemeinschaftsunterkünfte von 70 Prozent in 2018, 75 Prozent in 2019 und 80 Prozent in 2020 gewährleistet, heißt es im Sozialbericht.

Zum Dezember 2018 lebten laut Sozialbericht 652 Personen in 52 Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis. Davon erfüllten 422 die Voraussetzung der Anschlussunterbringung, aus dem "Sonderkontingent Nordirak" 95.

Als Leistungen erhielten die Asylbewerber vergangenes Jahr insgesamt 11,1 Millionen Euro (2017: 9,9 Millionen). Als Pauschale gab es vom Land insgesamt 3,1 Millionen Euro. Somit wurde ein Zuschuss von rund acht Millionen Euro nötig.

Leistungen gibt es nach Angaben im Sozialbericht auch für sogenannte Spätaussiedler, etwa aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. Von den 7126 Spätaussiedlern, die vergangenes Jahr nach Deutschland kamen, hat der Landkreis Rottweil 25 aufgenommen (2017: 18). Von 1990 bis 2018 waren es insgesamt 8981 Aussiedler.

Die Flüchtlingsunterkunft in der Unteren Lehrstraße in Rottweil ist aufgrund der rückläufigen Zahlen mittlerweile auch Übergangswohnheim für Aussiedler. 2018 handelte es sich dabei lediglich um zwei Personen.