Kreis Rottweil Aquasol: Familie beim Umziehen beobachtet

Was damals, am Sonntag, 3. September, gegen 15.30 Uhr, in einer Familienumkleidekabine im Rottweiler Hallenbad Aquasol geschehen ist, hat Spuren hinterlassen. Ein 44-jähriger Mann hat mit Spiegel und Handy das Umkleiden der Familie, besagtes Ehepaar und ihre drei Kinder, beobachtet und Bilder gemacht. In dem fraglichen Zeitraum war die Familie eben auch vollständig entkleidet, wie vor Gericht zur Sprache kommt. Selber bemerkt hatte das Ehepaar das Tun aus der Nachbarkabine nicht.

Der Mann wurde von einer Frau beobachtet, die wiederum das Personal des Hallenbads verständigt hat. Der Schwimmmeister hat den 44-Jährigen in der Nachbarkabine der Familie schnell ausgemacht – er habe noch teilweise am Boden mit seinen Utensilien gekniet – und festgehalten.

Polizei wurde gerufen, der Mann, wohnhaft in einem Nachbarlandkreis, kam auf das Revier, musste einen Alkoholtest machen – Ergebnis 1,6 Promille – und steht nun vor Gericht. Die Anklage lautet: "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen".