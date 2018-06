Kreis Rottweil Animal-Hoarding: Ortschaftsrat informierte Landratsamt

Die Mitglieder des Stettener Ortschaftsrats zeigten sich vom Vorfall der Tierhortung in ihrem Ort sehr betroffen. Unter den beschlagnahmten Tieren befanden sich Schafe, Ziegen und mehr als 100 Katzen. Betroffen war ein Grundstück in der Stettener Alemannenstraße, direkt an der Eschach.

Mehrere Ratsmitglieder aus Stetten erklärten, dass sie im Ort schon mehrmals auf den Vorfall angesprochen worden seien. Bereits im vergangen Jahr habe man das Landratsamt informiert, hieß es am Ratstisch. "Allerdings haben wir nicht gewusst, dass in dem Haus so viele Katzen untergebracht waren", war aus der Runde der Ortschaftsräte zu hören. Eine weitere Aussage voller Entrüstung: "Wir sind ein friedliches Dorf, und dann passiert so eine Sauerei."

Ortsvorsteher Gerhard Wodzisz wies darauf hin, dass die Gemeinde nicht alle alten Häuser im Ort aufkaufen könne, "ansonsten hätte die Gemeinde Zimmern allein in Stetten 15 Häuser erwerben müssen". Beim Verkauf von privaten Grundstücken könne man kein Vorkaufsrecht ausüben.