Kreis Rottweil Animal-Hoarding: Mindestens fünf Tiere tot

Ein Vor-Ort-Besuch: Munter tollen die Kleinen durch das Zimmer. Hier, in der Katzenstation des Oberndorfer Tierschutzvereins, scheint die Welt in Ordnung. Doch sie ist es nicht. Es sind bedrückende Szenen, die sich nach dem landesweit größten Fall von Animal Hoarding in den Tierheimen der Region abspielen. Über 200 Tiere sammelte eine Familie in zwei Häusern in Rottweil und Zimmern-Stetten an. Die hygienischen Bedingungen - unvorstellbar, sagen die, die vor Ort waren. Seit der Räumung der Häuser herrscht bei den Tierschutzvereinen in Rottweil, Schramberg, Sulz und Oberndorf Ausnahmezustand. Allein die Katzenstation in Oberndorf nahm 40 Tiere auf. Für Stationsleiterin Xenia Frittmann und ihre Mitstreiter der Beginn eines täglichen Kampfes um das Leben ihrer Schützlinge.

Minutenlanger Todeskampf

Ein Kampf, den die Tierschützer nicht immer gewinnen. Ein Schrei gellt durch den Raum. Ein kleines Tigerkätzchen liegt völlig überstreckt da. Gerade eben hatte es noch mit seinen Geschwistern gespielt. "Oh nein, bitte nicht", entfährt es Frittmann. Sie ahnt Schlimmes: der Welpe wird es nicht schaffen. Fast zehn Minuten dauert der Todeskampf. Der kleine Körper krümmt sich vor Schmerzen, der Anblick ist herzzerreißend. Xenia Frittmann tut, was menschenmöglich ist. Sie versucht, den Kreislauf zu stabilisieren, den Welpen zu Beatmen. Am Ende bleibt ihr nur, dem toten Kätzchen einen Namen zu geben. Dafür war bislang schlicht keine Zeit, zu groß war die Arbeitsbelastung nach der Beschlagnahmung der Tiere. Nun aber ist es soweit: "Niemand geht ohne Namen", sagt Frittmann. "Yellow" nennt das Team den kleinen Kater mit den niedlichen Teddybärohren.