Kreis Rottweil: Anhänger direkt vor Blitzer geparkt - Gratulationen im Internet

1 In Rottweil hat ein Mann seinen Wohnanhänger vor einem Blitzer geparkt und damit untauglich gemacht. (Symbolbild) Foto: dpa/Tim Brakemeier

Die Aktion eines Rottweiler Bürgers wird im Netz von einigen gefeiert: Er parkte seinen Wohnanhänger direkt vor einer Radarfalle - und kommt ungeschoren davon.









Link kopiert



Direkt vor einen mobilen Blitzer hat ein Rottweiler Bürger am Dienstag seinen Wohnanhänger geparkt und damit die Radarfalle untauglich gemacht. Ein Bußgeld oder Ähnliches droht ihm laut Angaben eines Stadtsprechers vom Mittwoch aber nicht. Denn es habe sich um einen regulären Parkplatz gehandelt und der Rottweiler sein Gefährt bereits umgeparkt. An dieser Stelle sei das Parken von Fahrzeugen grundsätzlich gestattet, weshalb auch der Blitzanhänger dort positioniert worden sei. Auf Facebook wird der Besitzer des Wohnanhängers gefeiert. In einem Kommentar steht „Bundesverdienstkreuz“, in einem anderen „Bester Mann Feier dich“ oder „geil“.