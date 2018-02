Kreis Rottweil Affäre endet vor dem Amtsgericht

Seither laufe sein Leben in geordneten Bahnen, Kontakt mit Betäubungsmitteln hatte er nicht mehr. Immerhin sind aus dieser Zeit drei Einträge, alle wegen Betäubungsmitteldelikten, über ihn im Bundeszentralregister vermerkt. Seit April 2016 befinde sich der an Borderline erkrankte Mann wieder in einem festen Arbeitsverhältnis, sagt er. Auch sein soziales Umfeld habe er sich wieder aufgebaut. Mittlerweile sei er sogar in einer funktionierenden Beziehung, erklärt der 34-Jährige.

Doch obwohl sich sein Lebenswandel so positiv entwickelt hat, sitzt er jetzt auf der Anklagebank des Amtsgerichts in Rottweil. Aber nicht wegen eines Drogendelikts: Ihm wird sexuelle Nötigung zur Last gelegt. Demnach soll der Beschuldigte eine Frau in ihrem Auto bedrängt haben, ihr unter anderem gegen ihren Willen unter den Pullover sowie in die Hose gefasst haben, um ihr nahe zu kommen.

Dabei handelte es sich aber nicht um eine Fremde. Er hatte eine Affäre mit der verheirateten Frau aus dem Kreis. Treffen fanden, wie sich während der Vernehmung herausstellt, bei ihm statt. Mal über Nacht, mal für einige Stunden.