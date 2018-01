Kreis Rottweil 36-Jähriger zeigt Kindern sein Geschlechtsteil

"So wie Sie sich äußern, muss ich das Mädchen vernehmen", konstatiert die Richterin ernüchtert. "Wollen Sie das wirklich?", hakt sie nach. Sie konfrontiert den Beschuldigten mit den Aussagen des Mädchens, die es bei der Polizei gemacht hat. Insbesondere deshalb, weil der 36-Jährige wegen gleichartiger Delikte bereits im Vollzug war, was während der eindringlichen Vernehmung zur Sprache kommt.

In den Jahren 2005 und 2006 war der Angeklagte anderenorts bereits wegen gleich strukturierter Taten vor Gericht. Auch damals zeigte er unter anderem in mehreren Fällen bewusst sein entblößtes Geschlechtsteil. Strafvollzug war die Folge. Warum passiert dann so etwas wieder, nach so langer Zeit?", will die Vorsitzende des Gerichts wissen. Der Drang, sich zu zeigen, sei nach einer Therapie weg gewesen und nur für diesen einen Moment im November 2017 wieder zum Vorschein gekommen, beteuert der 36-Jährige.

Mann wird Bewährungshelfer unterstellt

Für die Aussage der Geschädigten wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Zuvor beschreibt die Mutter des Mädchens, wie sie ihre Tochter nach der Begebenheit erlebt hat. Sie habe die zwei, drei Tage danach zu kämpfen gehabt, schildert die Mutter. Sie sei nicht traumatisiert, wolle dem Angeklagten aber auch nicht gegenüber treten, legt die Frau dar. Ein "Es tut mir leid", kommt aus der Richtung des Angeklagten.

"Die Zeugin hat das Geschehen so nachvollziehbar und stringent geschildert, dass kein Anlass zu zweifeln besteht", erläutert der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. In rechtlicher Hinsicht liege sexueller Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit exhibitionistischer Handlung vor, fasst er zusammen. Das Verhalten zeige, dass der Angeklagte eine Ansage brauche, um von weiteren Taten abzusehen, bringt es der Staatsanwalt auf den Punkt.

In ihrem Urteil bezieht sich die Richterin auf das vorgeschlagene Strafmaß der Staatsanwaltschaft. Dieses sei mit Augenmaß und dennoch der nötigen Strenge gewählt worden. Der Angeklagte wird zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Diese wird zur Bewährung von drei Jahren ausgesetzt. Er wird einem Bewährungshelfer unterstellt. Als Verurteilter hat er die Kosten des Verfahrens zu tragen. Er soll sich für die Dauer eines Jahres einer Verhaltenstherapie unterziehen. Außerdem bekommt der 36-Jährige eine Geldstrafe von 2500 Euro auferlegt. Je eine Hälfte der Summe kommen dem Kinderschutzbund Rottweil und der ökumenischen Kinder- und Jugendförderung in Rottweil zugute.