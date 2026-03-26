Kreis Rastatt: Verkäufer mit Prank-Videos bloßgestellt – Polizei ermittelt

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa Ein Unbekannter inszeniert schräge Internet-Streiche und stellt mit seinen Videos ahnungslose Verkäufer bloß – jetzt sucht die Polizei den Urheber.







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Weil er in seinen Online-Videos die Mitarbeiter mehrerer Geschäfte in Gaggenau (Kreis Rastatt) bloßgestellt haben soll, sucht die Polizei nach einem Mann. Für seine sogenannten Pranks (Englisch für Streich) soll er die Angestellten in den Geschäften ohne ihr Einverständnis gefilmt und die Videos auf seinem Social-Media-Profil veröffentlicht haben, wie die Polizei mitteilte.