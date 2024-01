Kreis Rastatt: Haus in Gaggenau von Polizei umstellt

Foto: imago images/onw-images/Reporterdienst via www.imago-images.de

In der Stadt im Nordschwarzwald läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Eine Person sei bedroht worden, teilte die Polizei mit. „Die Ursache liegt im persönlichen Bereich“.

Polizeibeamte haben in Gaggenau im Schwarzwald am Donnerstagmorgen ein Haus umstellt. Mehrere Polizeifahrzeuge und Hundeführer seien vor Ort, sagte ein Polizeisprecher. Der Einsatz laufe bereits seit den frühen Morgenstunden. „Eine Person ist bedroht worden“, sagte der Polizeisprecher. „Die Ursache liegt im persönlichen Bereich“.

Nähere Angaben zu Einsatz und den Hintergründen wollte der Sprecher zunächst nicht machen. Zuerst hatten die „Badischen Neuesten Nachrichten“ berichtet.

In dieser Woche hatte sich bereits ein Ex-Soldat stundenlang in Unterkirnach (Schwarzwald-Baar-Kreis) verschanzt. Der 62-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.