Kreis-Mostprämierung: Gleich zwei Mötzinger mischen vorne mit

1 Preisträger der Mostprämierung mit Robert Kussmaul (Vierter von rechts) und Gerhard Müller (Zweiter von rechts) – beide aus Mötzingen. Foto: Landkreis Böblingen

Schon zum 19. Mal gab es den unterhaltsamen Wettbewerb der Most-Prämierung im Landkreis Böblingen. Zwei Mötzinger belegten dabei vordere Plätze: Robert Kussmaul erreichte Platz drei, Gerhard Müller den fünften Rang.









In diesem Jahr gibt es ein „Kreis-Most-Königspaar“, und es kommt aus Schönaich: Jutta und Martin Skokan haben die meisten Stimmen für ihren Most ergattert. Der zweite Platz ging an Günter Schöck, der für seinen Verein, den Obstbauverein Böblingen, angetreten ist; auf Platz 3 reiht sich Robert Kussmaul aus Mötzingen ein. Platz vier geht an Martin Hahn aus Altdorf und Platz fünf an Gerhard Müller, ebenfalls Mötzingen. Die Prämierung fand in Kuppingen statt.