Kreis Lörrach: Warum das Markus-Pflüger-Zentrum eine neue Struktur erhalten soll

Das Markus-Pflüger-Zentrum in Wiechs Foto: Werner Müller Die Dezentralisierung des Markus-Pfüger-Zentrums schreitet voran. Zukünftig soll die Einrichtung nach den Vorschriften der Eingliederungshilfe geführt werden.







Ein – wie derzeit häufig – lebenslanger Aufenthalt in der stationären Einrichtung des Markus-Pflüger-Zentrums soll in Zukunft die Ausnahme bleiben. Der Eigenbetrieb Heime will die Fachpflegeeinrichtung in Wiechs mit 75 stationären Pflegeplätzen zukünftig im Bereich der Eingliederungshilfe betreiben. Das Ziel: Den Betroffenen eine Zukunft auch außerhalb fester Heimstrukturen bieten und die Ambulantisierung deutlich ausbauen. Der Kreis-Betriebsausschuss hat am Mittwoch bei vier Enthaltungen dem Kreistag die Neukonzeption zum Beschluss empfohlen. Nach dem Willen des Gremiums soll die Betriebsleitung die baulichen Planungen zum Neubau Haus Entegast schnellstmöglich vorantreiben.