Kreis Lörrach: Polizei fasst mutmaßliche Autodiebe

Zwei mutmaßliche Autodiebe haben sich in der Nacht auf Freitag gegen 2.45 Uhr auf der A 5 eine Verfolgungsfahrt mit mehreren Polizei-Streifen geleistet. Zuvor habe das Fahrzeug eine Grenzkontrolle der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein durchbrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen standen die späteren Tatverdächtigen im Verdacht, zuvor in der Schweiz ein Auto gestohlen zu haben.