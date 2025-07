Seit dem späteren Mittwochvormittag verkehrt die S 5 wieder auf ihrem vollen Streckenast zwischen Steinen und Weil am Rhein. Die Ausfälle durch ein verzogenes Gleis beim Haltepunkt Dammstraße bestehen somit nicht mehr.

Allerdings kündigen die Schweizer Bundesbahnen (SBB) Deutschland bereits die nächsten umfangreichen Fahrplanänderungen bei der S 5 und S 6 an, die sich durch groß angelegte Bauarbeiten der DB InfraGo ergeben werden, heißt es in einer Mitteilung.

Die Verkehre der SBB Deutschland auf den Linien S 5 und S 6 sind von Bauarbeiten der Deutschen Bahn betroffen. Züge werden umgeleitet oder durch Busse ersetzt.

Im Bereich Basel bis Steinen baut die DB InfraGo in den kommenden Wochen massiv: So werden Vorarbeiten für das neue elektronische Stellwerk Basel Badischer Bahnhof getätigt sowie beispielsweise Weichen und Oberleitungen saniert. Die Linien der S 5 und S 6 der S-Bahn Basel sind daher teilweise in Tagesrandlagen, teilweise über mehrere Wochen betroffen.

6. bis 10. Juli: In diesem Zeitraum fallen einzelne Züge abends zwischen Basel SBB und Lörrach Hbf aus und werden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) ersetzt.

14. bis 21. Juli: Hier ist die S 5 zwischen Weil am Rhein und Lörrach Hbf gesperrt, hier wird ebenso ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

31. Juli bis 14. September: Während der baden-württembergischen Sommerferien ist der Bahnhof Riehen vom 31. Juli bis 14. September komplett gesperrt. Ein Großteil der Züge wird über Weil am Rhein umgeleitet. Einzelne Fahrten finden keine freien Plätze zwischen Weil am Rhein und Basel Badischer Bahnhof. In diesen Fällen verkehrt die S6 nur bis Weil am Rhein und wendet.

Wenn die S6 nicht über Weil am Rhein von und nach Basel umgeleitet werden kann, können Reisende in Lörrach-Stetten auf einen Bus umsteigen, der zwischen Lörrach-Stetten und Basel Bad Bf pendelt und im 30-Minuten-Takt auch die Ersatzverbindungen für die Halte Riehen und Riehen-Niederholz gewährleistet.

Die S5 kann wegen der eingleisigen Strecke auf der Gartenbahn nicht die Stationen Weil-Gartenstadt, Weil-Pfädlistraße, Weil-Ost und Lörrach-Dammstraße bedienen. Hier wird ein eigener Schienenersatzverkehr zwischen Weil und Lörrach Hbf eingerichtet.

Die SBB Deutschland hat zusammen mit der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg und der Deutschen Bahn versucht, die Auswirkungen der Baustellen für ihre Kunden möglichst gering zu halten, heißt es in der Mitteilung. So wurde erreicht, dass ein Großteil der Züge der S6 über Weil am Rhein umgeleitet wird, womit für viele Reisende der Umstieg auf einen Bus entfällt.

Zudem habe die SBB mit den Kommunen und der Deutschen Bahn Gespräche zur Verbesserung der Reisendenlenkung im Ersatzverkehr geführt. Das Unternehmen freue sich, dass mit der Stadt Lörrach ein neues Konzept für eine verbesserte Reisendenlenkung erstellt wurde.

Reisende werden gebeten, die Online-Fahrplanauskunft unter www.bahn.de bzw. im DB-Navigator zu konsultieren. Die Fahrplantabellen werden auch schrittweise auf die Website der SBB Deutschland unter www.sbb-deutschland.de veröffentlicht