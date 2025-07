Nichts geht mehr auf der Gartenbahn zwischen Lörrach und Weil am Rhein. Wegen einer Gleisverwerfung auf Höhe des Haltepunkts Dammstraße ist der Bahnverkehr vorübergehend eingestellt worden.

Seit Montag, 17 Uhr, verkehrt die S 5 aus Sicherheitsgründen nicht mehr, wie Daniel König, Sprecher SBB Deutschland, im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt. Ursache seien Hitze sowie der Instandhaltungszustand des Gleisabschnitts. Für Bahnreisende wurde ein Busersatzverkehr eingerichtet, Durchsagen an den Bahnhalten informieren. „Die Beförderung der Passagiere ist also sichergestellt“, betont der Sprecher. Ihm zufolge soll die Störung bis Dienstagabend behoben sein.

Bereits am Sonntag und Montag kam es erneut zu Ausfällen auf der S 5 und S 6, betroffen war das Dreieck zwischen Lörrach, Basel und Weil am Rhein. Wegen einer Bahnübergangsstörung im Bahnhof Riehen und einer Blockstörung zwischen Lörrach und Riehen fielen die Züge der S 6 teilweise aus oder verspäteten sich zumindest. Am Montagvormittag dann gab es eine Blockstörung im Bereich Lörrach, so König. In Folge kam es zu Verspätungen und Teilausfällen der S 5 im Abschnitt Lörrach Hauptbahnhof –Weil am Rhein.