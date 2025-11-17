Esther Philipps ist als neue Dekanin des Markgräflerlands eingeführt worden.
Esther Philipps, bisher stellvertretende Dekanin in Pforzheim, hat am 1. November die Stelle als Dekanin des Kirchenbezirks Markgräflerland angetreten. Am Sonntag erfolgte die feierliche Einführung durch Landesbischöfin Heike Springhart in der Evangelischen Stadtkirche Schopfheim. Der 16. November ist ein guter Tag für die neue Dekanin, wie die Landesbischöfin bemerkte. An diesem Tag wurde sie von 22 Jahren als Pfarrerin ordiniert.