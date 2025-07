Kreis Lörrach: Arbeitslosigkeit steigt in der Region ganz leicht an

Arbeitslosigkeit steigt in der Region ganz leicht an

Im Juni ist die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen in der Region leicht gestiegen, heißt es in einer Mitteilung. Insgesamt waren 97 Personen mehr arbeitslos als noch im Mai. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 5,1 Prozent, und damit 0,1 Prozentpunkte höher als im Vormonat. „Die konjunkturelle Lage ist weiterhin unsicher. Das spüren wir auch an den zurückhaltenden Stellenmeldungen unserer Unternehmen in diesem Monat. Viele Betriebe beobachten derzeit aufmerksam die aktuellen Entwicklungen. Stellen werden erst dann gemeldet, wenn sich Aufträge und Auslastungen stabilisieren“, bilanziert Jenniefer Schmucker, Leiterin der Agentur für Arbeit Lörrach, die Arbeitsmarktlage.