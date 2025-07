1 Die Eröffnung wurde intern gefeiert. Foto: zVg/Tonio Paßlick Der Umzug von Grenzach-Wyhlen nach Weil am Rhein bietet eine bessere Erreichbarkeit.







Link kopiert



Mit mehr als 30 Aktiven feierte die ambulante Hospizgruppe Dreiländereck die interne Einweihung ihrer neuen „Wirkstatt“ am Rathausplatz 3 in Weil am Rhein, heißt es in einer Mitteilung.