Kreis-Krankenhaus unter Spardruck: Reha Horb – wie dramatisch sind die Zahlen wirklich?

1 KLF-Geschäftsführerin Monique Bliesener präsentiert die Defizit-Zahlen der geriatrischen Klinik Horb im Kreistag. Links Gerd Graf, der Abteilungsleiter Finanzbuchhaltung/Controlling bei der KLF. Foto: Juergen Lueck /Juergen Lueck

In der Darstellung der finanziellen Lage der Reha Horb zeigt die KLF im Kreistag eine Folie, auf der ein Defizit von 39 Millionen Euro bis 2037 prognostiziert wird. Stimmt das oder wurde diese Zahl etwa künstlich schlecht gerechnet? Der Landkreis nimmt Stellung.









Wie dramatisch sind die Minus-Zahlen der geriatrischen Reha in Horb wirklich? In der Debatte um die mögliche Schließung oder Privatisierung der Klinik geht es um ein deutliches Defizit. Im Kreistag präsentierte KLF-Geschäftsführerin Monique Bliesener die dramatischen Defizit-Zahlen der geriatrischen Reha in Horb und die Entwicklung bis zum Jahr 2027. Unsere Redaktion hat beide Folien verglichen.