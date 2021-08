1 Im Kreis Konstanz hat ein Mann einen Stromschlag erlitten, als ein Segelboot über einen Bahnübergang geschoben wurde. Foto: dpa/Marcel Kusch

Weil der Mast eines Segelbootes in die Oberleitung geraten ist, hat ein Mann im Kreis Konstanz einen Stromschlag erlitten und wurde verletzt.

Konstanz - Ein Mann ist an einem Bahnübergang im Kreis Konstanz durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Der 58-Jährige wollte am Sonntag in Allensbach sein Segelboot auf einem Anhänger an den Bodensee bringen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei streifte der Mast des Boots die Oberleitung des Bahnverkehrs und die Kleidung des Mannes fing Feuer.

Der Mann erlitt schwerste Verbrennungen am Körper und wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Der Bahnverkehr auf der Strecke war für mehrere Stunden gesperrt und laut Polizei bis in den Nachmittag beeinträchtigt.