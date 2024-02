Kreis Karlsruhe: Vermisster Mann mutmaßlich getötet – Zeugen gesucht

2 Neben diesem Mercedes war der Tote gefunden worden. Foto: Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein seit Donnerstag vermisster 63-Jähriger wird tot neben seinem Auto im Kreis Karlsruhe entdeckt. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus und sucht nun Zeugen.









Ein in einem Waldstück entdeckter Toter ist mutmaßlich Opfer eines Verbrechens geworden. Die Leiche des 63-Jährigen war am Freitag neben seinem Auto, einer Mercedes M-Klasse, in einem Waldstück bei Pfinztal (Landkreis Karlsruhe) zwischen Kleinsteinbach und Söllingen von einem Spaziergänger entdeckt worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten.