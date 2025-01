Kreis Karlsruhe: Polizei erschießt Mann in Bruchsal - Folgen für Beamte?

Polizei erschießt Mann in Bruchsal - Folgen für Beamte?

1 Der Polizeieinsatz endete für den Angreifer tödlich. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Er war mit einem Messer und einem Fleischerbeil bewaffnet und soll die Einsatzkräfte unmittelbar attackiert haben. Die greifen zur Waffe. Was zu dem Fall nach einer Woche bekannt ist.









Ein tödlicher Polizeieinsatz in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) am vergangenen Montag bleibt für die Beamten vorerst ohne dienstliche Konsequenzen. Für Suspendierungen habe es bislang keinen Anlass gegeben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg ermittelt in dem Fall.