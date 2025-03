Kreis Karlsruhe: Ermittlung wegen fahrlässiger Tötung gegen Lkw-Fahrer

1 Der Lkw kollidierte mit einer Stadtbahn. Foto: dpa/Jason Tschepljakow

Bei dem Unfall sterben drei Menschen, mehrere werden verletzt. Fachleute sollen den genauen Unfallhergang klären.









Link kopiert



Nach dem tödlichen Zugunglück im Norden Baden-Württembergs ermittelt die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen fahrlässiger Tötung gegen den Fahrer des Tanklasters. Der genaue Unfallhergang müsse aber noch geklärt werden, sagte ein Sprecher der Anklagebehörde in Karlsruhe der Deutschen Presse-Agentur. Die Ermittlungen hierzu dauerten an. Derweil laufen an der Unfallstelle in Ubstadt-Weiher die Bergungsarbeiten.