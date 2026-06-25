Kreis Heilbronn: Radfahrer tot neben Feldweg gefunden – Polizei ermittelt

Fußgänger hatten den 58-Jährigen am Mittwochabend neben einem Feldweg liegend entdeckt. Da sei der Radfahrer schon nicht mehr ansprechbar gewesen. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Dafür, dass der Radfahrer in einen Unfall mit einem anderen Fahrzeug verwickelt war, gebe es aber keine Hinweise, so die Polizei.