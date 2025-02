Kreis Göppingen: Vollsperrung der A8 bei Mühlhausen von Samstag auf Sonntag

1 In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist die Autobahn in Richtung München voll gesperrt. (Archivbild) Foto: imago/Bernd Leitner

Eine Nacht lang ist die A8 bei Mühlhausen im Täle in eine Richtung gesperrt. Grund sind mal wieder Belagsarbeiten.









Wegen Schäden wird die Fahrbahn der stark frequentierten A8 an der Anschlussstelle Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) erneuert. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15./16. Februar) sei die Autobahn in Richtung München deswegen voll gesperrt, teilte die Autobahn GmbH mit. Die Baumaßnahmen finden von 22.00 Uhr bis 8.00 Uhr statt, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.