Mutmaßliche Vergewaltigung einer Elfjährigen – drei Männer in Haft

1 Im Kreis Göppingen soll ein Mädchen vergewaltigt worden sein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

Drei Männer stehen im Verdacht, ein elf Jahre altes Mädchen vergewaltigt zu haben. Die Polizei hat die Tatverdächtigen im Kreis Göppingen festgenommen.

Göppingen - Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, ein elfjähriges Mädchen in einer Gemeinde im Landkreis Göppingen vergewaltigt zu haben. Die drei Tatverdächtigen – zwei 18-Jährige und ein 19-Jähriger – seien in Untersuchungshaft, teilten die Beamten am Montag mit.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge lockten zwei Männer das Kind am vergangenen Donnerstag in eine Wohnung. Dort sollen die drei Tatverdächtigen das Mädchen vergewaltigt haben. Nach der Tat sei das Mädchen geflüchtet und hätte sich an eine vorbeifahrende Polizeistreife gewandt.

Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Die Beamten kümmerten sich um das Kind. Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf. Der 19-Jährige konnte kurze Zeit später in der Nähe der Wohnung festgenommen werden, die beiden 18-Jährigen nahm die Polizei in der Wohnung fest.

Am Freitag wurden die Tatverdächtigen der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehl.