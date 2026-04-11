Kreis geht Sanierungsstau an: Lahrer Straßenmeisterei soll für fast fünf Millionen Euro Neubau erhalten

Das Landratsamt plant, Verwaltungsgebäude und Wartungshalle der Straßenmeisterei Lahr durch einen gemeinsamen Neubau zu ersetzen – für fast fünf Millionen Euro.
Das Dach teils undicht, die Heizung, Elektroinstallation sowie Versorgungsleitungen stark sanierungsbedürftig, Grundwasser im Keller – das Verwaltungsgebäude der Lahrer Straßenmeisterei im Industriegebiet West ist in einem sehr schlechten Zustand. Das geht aus der Vorlage für die Sitzung des Verwaltungsausschusses des Kreistags am Dienstag, 14. April, hervor.