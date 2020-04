Kreis Freudenstadt Zwei weitere Tote mit Coronavirus-Infektion

Das Landratsamt teilte am Mittwoch auf seiner Internetseite mit, dass mittlerweile 23 Menschen gestorben seien, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Insgesamt stieg die Zahl der nachgewiesenen Infektionen seit Dienstag um sechs auf 524. Weitere Fälle wurden gemeldet aus Baiersbronn (158, plus eins), Empfingen (31, plus eins), Freudenstadt (115, plus zwei), Grömbach (fünf, plus eins) und Waldachtal (13, plus eins).

357 der Infizierten wurden laut Mitteilung bereits wieder aus der Quarantäne entlassen.