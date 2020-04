Kreis Freudenstadt Zwei Corona-Tote zu beklagen

245 Personen wurden zwischenzeitlich aus der Quarantäne entlassen und gelten als Genesen.

Am Donnerstag, 16. April 2020 wurden im Klinikum Freudenstadt 29 Patienten auf der Isolierstation behandelt. Eine intensivmedizinische Versorgung mit Beatmung ist bei vier Patienten notwendig. Regulär stehen im Klinikum Freudenstadt 10 Intensivbetten zur Verfügung. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Kapazität um 10 Betten erhöht, so dass 20 Intensivplätze mit Beatmung zur Verfügung stehen, so das Landratsamt.

Die Verteilung der Infektionen auf die Städte und Gemeinden des Landkreises ist wie folgt:

Alpirsbach 12

Bad Rippoldsau-Schapbach 3

Baiersbronn 152

Dornstetten 21

Empfingen 29

Eutingen i.G. 11

Freudenstadt 91

Glatten 2

Grömbach 2

Horb a.N. 78

Loßburg 10

Pfalzgrafenweiler 25

Schopfloch 21

Seewald 12

Waldachtal 11

Wörnersberg 0

Gesamt 480